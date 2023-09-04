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桌球亞錦賽》42歲莊智淵獨拿兩點 率台灣隊逆轉伊朗闖進4強

2023/09/04 15:31

莊智淵獨拿兩點，帶領台灣隊闖進男子團體4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕第26屆平昌亞洲桌球錦標賽今天展開男子團體8強戰，台灣隊在「桌球教父」莊智淵獨拿兩點的領軍下，以3:2力退難纏的伊朗晉級4強，明天將和印度爭奪決賽門票。

今年亞錦賽攸關明年巴黎奧運參賽資格，團體賽冠軍及混雙冠軍可直接取得奧運門票，各國都精銳盡出。

昨晚才在哈薩克阿拉木圖挑戰賽奪下男單冠軍的台灣一哥林昀儒，8強戰趕不及幫台灣隊保駕護航，首戰由42歲的前一哥莊智淵扛起重任。

台灣隊今天排出世界排名32的高承睿先發，面對世界排名198的阿拉米安，小高在第4局克服7:9落後，連下4分扳平戰局，但決勝局無謂失誤過多，以5:11落敗。

世界排名25的莊智淵隨後接手，以3:1（11:5、11:6、7:11、11:7）解決世界排名47的伊朗一哥阿拉米揚，寫下對戰7戰全勝的紀錄，為台灣隊扳回一城。

關鍵第3點，世界排名104的黃彥誠頂住壓力，鏖戰5局後以3:2（4:11、11:2:11:8、5:11、11:2），擊退世界排名121的哈達伊，台灣隊首度超前。

高承睿在第四點對抗，雖以2:3不敵阿拉米揚，但決勝的第5點，莊智淵一肩扛起勝負重任，過去他五度遭遇阿拉米安，只在2018年亞洲杯輸過1次。

首局，莊智淵在9:10落後時回了一個擦邊球，但裁判沒看到，對手也不認帳，小莊只能摸摸鼻子吞下去，但他心情並未受到影響，第二局起火力全開，以11:8、11:2、11:7連下3局，率領台灣隊挺進4強。

另一場男團8強賽，印度以3:0擊敗新加坡，搶下4強門票。

8強戰籤表上半部，尋求衛冕的南韓將對上哈薩克；上屆亞錦賽退賽的中國則和日本爭奪另一張4強門票。

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