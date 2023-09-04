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男籃世界盃》籃板劣勢太明顯 美國明晚8強對義大利得努力解決

2023/09/04 16:10

凱斯勒（右）。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在世界盃男籃賽缺少傳統中鋒的美國，明天晚上8點40分於菲律賓亞洲購物中心體育館對上義大利，美國前役栽在立陶宛手上，暴露籃板鞏固的致命傷，如何解決高度劣勢成為課題。

世界盃進入8強單淘汰賽，美國雖取得巴黎奧運參賽門票，完成階段性目標，但最重要還是得洗刷上屆僅拿第7名的恥辱，對上義大利之戰依舊非贏不可。

美國首輪小組賽平均狂勝對手36.3分，只是進到第二輪遇到蒙特內哥羅、立陶宛，籃板都居於劣勢。

美媒指出，美國先發最高大球員是傑克森（Jaren Jackson Jr.），但先發僅他超過200公分，對其他隊伍能靠速度彌補高度不足的問題，但遇人高馬大的傳統歐洲隊伍，禁區劣勢更明顯。此外，傑克森在對立陶宛之戰僅打15分鐘就犯滿畢業，留下3分、1籃板。

傑克森是美國禁區主力戰將，但美國先發球員除了他以外便沒有超過人200公分以上。（資料照）

美國隊總教練柯爾不只擔心籃板鞏固不利，也點出失誤太多則另一缺點，籃板少、失誤多，讓美國失去不少進攻機會，對手則會獲得更多出手次數。

義大利25年來首度躋身8強，本屆僅富特奇歐是NBA爵士隊球員，即使得分能力平平，但團隊籃板鞏固能力勝過美國，迄今5場平均抓下39.2籃板，在8強隊伍中僅比立陶宛的44.2個少。

對上義大利，美國該如何解決籃板問題，美媒認為，具出色籃板能力的波提斯（Bobby Portis）、凱斯勒（Walker Kessler）上場時間都太少，接下來必須獲重用，才有辦法解決籃板不如對手的問題。

明日另一場8強將不敗的立陶宛大戰塞爾維亞，至於6日則是德國對上拉脫維亞、加拿大強碰斯洛維尼亞。

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