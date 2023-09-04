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U18世界盃》波多黎各完封墨西哥 不敗之身明對決台灣

2023/09/04 16:12

波多黎完封墨西哥，贏得重要一勝。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台中報導〕波多黎各克魯茲投出無四死球完投、完封勝，1:0力克墨西哥，戰績3勝0敗在U18世界盃預賽A組和台灣隊並列領先，明天將正面對決台灣隊。

上個月剛滿17歲的克魯茲只被擊出3支安打，投出6次三振，賽後被隊友瘋狂澆水慶祝勝利。克魯茲表示，努力訓練多年就為了這一刻，今天直球、曲球和變速球都能發揮作用，控球也非常到位，很高興能和隊友們一起拿下勝利。

克魯茲表示，最欣賞的大聯盟球員是大都會隊游擊手林多，他是波多黎各最好的球員，自己也以大聯盟為目標，高中畢業後要先到美國本土念大學，繼續磨練球技，希望能達成大聯盟的夢想。

波多黎各總教練岡薩雷茲指出，克魯茲曾在U15世界盃對墨西哥先發，投出生涯最好的1場球，因此今天再度起用克魯茲先發，他的表現還是一樣完美；而對於明天的對手台灣隊，岡薩雷茲表示，有在飯店看過台灣隊比賽影片，這是1支有著自己贏球方法的球隊，波多黎各也會打出自己的特色。

波多黎各先發投手克魯茲完封墨西哥，贏得重要一勝。（記者林正堃攝）

波多黎各先發投手克魯茲。（記者林正堃攝）

波多黎各巴斯德納打下全場唯一1分。（記者林正堃攝）

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