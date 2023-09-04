MLB》拿查普曼換到寶！ 拉根斯獲8月美聯最佳投手、寫皇家14年紀錄

拉根斯拿下8月美聯最佳投手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕皇家左投拉根斯（Cole Ragans）在今年被遊騎兵交易出去換得查普曼（Aroldis Chapman），在轉隊後他竟大變身成為聯盟最強先發之一，在今天獲得8月美聯最佳投手的榮耀。

拉根斯在2016年首輪被遊騎兵隊選進，在登上大聯盟前他就動了2次TJ手術，中間還經歷武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）球季導致小聯盟報銷，直到去年才完成大聯盟初登板。

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今年拉根斯在遊騎兵出賽17場，主投24.1局防禦率5.92，便在季中被遊騎兵連同新人聯盟的外野手卡布雷拉（Roni Cabrera）一起打包賣給皇家隊，換取火球男查普曼來補強牛棚戰力。

轉戰皇家的拉根斯被球隊改回先發投手，在7月轉隊的首場先發主投5局僅失1分，8月6場先發，主投36.2局拿下3勝1敗，防禦率只有1.72，有3場比賽無失分，投出5場優質先發，且送出多達53次三振。

拉根斯宰制級的表現讓他榮獲8月的美聯最佳投手，皇家上一次拿下該項榮耀的投手，得追溯到2009年4月的葛蘭基（Zack Greinke），同時單月53K也是皇家隊史第二多的成績。

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