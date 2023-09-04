美網》終結史薇泰克連75週球后霸業 拉脫維亞好手指出對戰4連勝關鍵

奧絲塔璠珂分享拉下球后的秘訣。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕波蘭名將史薇泰克（Iga Swiatek）在場上幾乎無往不利，是近年女子網壇最具宰制力的球員，但為何拉脫維亞奧絲塔璠珂（Jelena Ostapenko）能拿下對戰4連勝，包括今天在美國網球公開賽16強的勝利，她賽後也分享克敵制勝的秘訣。

奧絲塔璠珂以3：6、6：3、6：1擊敗史薇泰克，還將對手拉下球后寶座，終結其連續75週的世界第一霸業，她說：「我看了我們之前交手的比賽，我知道該怎麼對付她，他發球都使用近身的落點，而我也做好準備。」

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奧絲塔璠珂也觀察到史薇泰克不喜歡和重砲手比賽，喜歡有更多擊球空間，「我擊球快，有侵略性，也很有力量，這讓她陷入麻煩，我也因此打出很多致勝分，而她也背負極大的壓力，因為要贏球才能穩坐第一名。」

值得一提的是，奧絲塔璠珂相較於前一場的比賽出現80個非受迫性失誤，今天奧絲塔璠珂只有20次，她聽到時也有點意外，「我沒有放棄去追球，最後2盤我更穩了一些，沒有刻意去拚分數，但只要有機會，我不會放過，這很有用。」

奧絲塔璠珂首度闖進8強，在四大滿貫賽都有闖進8強的紀錄，她下一場將對上美國高芙（Coco Gauff）。

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