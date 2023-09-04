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柔道》「柔道男神」楊勇緯推出個人品牌 跟家人共同討論別具意義

2023/09/04 22:14

楊勇緯推出個人品牌LOGO（澄禹行銷提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕持續備戰杭州亞運的「柔道男神」楊勇緯，今天正式宣布個人品牌LOGO，結合柔道元素跟自己的姓氏，此外，他也親自參與企劃和設計，並和家人討論，讓自創品牌更具意義。

楊勇緯的LOGO識別以姓氏「楊」的日文片假名寫法「ヤン」為主要設計元素，呈現楊勇緯身穿柔道服、繫緊道帶以正姿站立，勇敢無懼、持續向世界頂尖挑戰的身影。

此外，結構設計靈感來源亦取自其得意技「三角固」的俯瞰視角，簡單俐落的線條象徵楊勇緯兼具力量與速度的摔法。品牌代表色則是楊勇緯個人最喜歡的金色，象徵其對勝利與金牌的強烈渴望與企圖心，並選用較低飽和度的金色，並輔以沈穩的深灰色搭配，展現楊勇緯個人內斂低調的個性與特質。

楊勇緯表示，很開心能親自參與個人品牌識別系統的企劃與設計，除利用空閒時間與經紀團隊溝通、交換想法外，特別的是家人也一起參與討論。最初就是因為家人讓她愛上柔道，後來又因為柔道將彼此緊密相繫；在個人品牌的企劃過程中有家人一起參與，就好像將全家一路以來攜手相伴的柔道故事都濃縮在其中，「讓我覺得這個LOGO又更有意義和故事性，很獨特！」

談到未來的發展和期許，楊勇緯表示，個人品牌就代表了「楊勇緯」這個人的特質和故事，「會再和經紀團隊一起討論和詳細規劃，期許以個人品牌作為媒介，向人們傳遞這些訊息與正向力量。」並持續透過個人形象經營、公益計畫、周邊商品、跨領域合作等多面向的規劃，向社會大眾推廣柔道精神與文化，將自身所學、精神、態度灌溉給台灣柔道基層的每一株小小幼苗。

楊勇緯推出個人品牌LOGO（澄禹行銷提供）

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