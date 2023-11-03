NFL》生涯首秀大放異彩再獲先發機會 泰坦新秀致命失誤兵敗鋼人

泰坦新秀李維斯。（法新社）

〔記者田兆崴／綜合報導〕田納西泰坦今作客匹茲堡鋼人，新秀四分衛李維斯（Will Levis）無法延續生涯出先發的驚人表現，更在決勝節傳出致命失誤，泰坦終場也以16：20兵敗鋼人，戰績來到3勝5敗，今年客場戰績陷入0勝4敗窘境。

24歲的李維斯在上週對上亞特蘭大獵鷹，因主戰四分衛泰尼海爾（Ryan Tannehill）受傷無法上陣，而獲得生涯出先發機會，他也繳出238碼與4次達陣的超狂成績，技驚四座。泰坦前幾天也宣布，李維斯將再度扛下本週對上鋼人的先發重任。

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然而有別於上一場的驚人表現，李維斯此役打得沉悶許多，不過鋼人的攻勢也乏善可陳，泰坦在前3節僅靠著明星跑衛亨利（Derrick Henry）跑出達陣，加上3記射門取得16：13領先。決勝節鋼人四分衛皮克特（Kenny Pickett）找上外接手強森（Diontae Johnson）達陣，這還是強森2年多來的首度達陣，鋼人以20：16逆轉。

鋼人外接手強森達陣。（法新社）

比賽剩不到1分鐘，李維斯連續長傳得手，迅速推進至鋼人19碼，一度有再次逆轉的大好機會，但時間只剩6秒之際，李維斯往達陣區開火，想傳給近端鋒懷爾（Josh Whyle），卻遭到線衛亞歷山大（Kwon Alexander）抄截，也葬送比賽。

李維斯今39傳22中傳出262碼，有別於上一場4次傳球達陣，今天他的傳球始終無法進入達陣區，加上比賽結尾的致命抄截，李維斯賽後坦言，「輸球爛透了，特別是在這層級的比賽，要贏球已經難如登天，關鍵時刻又有向對手說再見的機會，這感覺更糟了。」

出自肯塔基大學的李維斯，原先被看好與楊恩（Bryce Young）、斯特勞德（C.J. Stroud）與里查森（Anthony Richardson）一樣都是衝擊首輪的大物四分衛。然而在今年選秀會上，上述3人都在首輪前4順位被拿下，李維斯卻一路跌至第二輪第33順位才被泰坦選中，有媒體認為是因為李維斯大學時期曾遭遇左腳指傷勢，導致行情下滑。

李維斯。（資料照，美聯社）

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