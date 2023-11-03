台灣大賽》曾總清楚味全龍優劣勢 透露林子偉定位

樂天桃猿林子偉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿和味全龍明迎接台灣大賽，雙方先發投手保密到底，即便威能帝是樂天王牌，曾總仍不願鬆口，他笑說，「就是排最好的選手，稍晚就會宣布了，不要急，期待一下嘛。」

威能帝本季先發8場，戰績4勝1敗，防禦率2.09，對味全防禦率也只有2.37。樂天在台灣大賽選擇威能帝、道博格和豪勁，割捨霍爾，曾總解釋，「豪勁跟霍爾對戰都不錯，不過豪勁近期對比賽的專注力、投入度很好，整個狀況都能掌握住，就選擇他。」

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味全龍挑進冉承霖，甚至要拉上先發，想用速度戰撕裂樂天防線，樂天在季後挑戰賽3戰只有2次失誤，跟例行賽120場137次失誤有不小差別，曾總希望延續至台灣大賽，「把該完成的任務完成，對比賽節奏有加分。」

曾總也說，大家都知道味全龍最會盜壘，投捕手都會注意，「彼此之間的優劣勢滿清楚的，就看臨場表現的掌握度。」被問到樂天的優勢，曾總說，「團隊的連結。」

林子偉在季後挑戰賽只有1打數，曾總表示台灣大賽仍賦予工具人的角色，「內外野有需求就會上場。」

過去桃猿打台灣大賽都有預料不到的人跳出來，被問到是否期待林子偉扮演那種角色，曾總說，「不只是他，只要有上場的選手，大家就把自己的優勢展現出來。每一個人發揮自己的能力來幫助球隊，全力以赴。」

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