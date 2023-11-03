台灣大賽》徐若熙驚奇扛G1！ 樂天日籍教練坦言有點驚訝

樂天桃猿日籍首席教練古久保健二。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕味全龍在台灣大賽G1意外推派「龍之子」徐若熙，一舉改寫史上最年輕G1投手紀錄，樂天桃猿日籍首席教練古久保健二今天就坦言有點驚訝。

樂天今賽前練習尚未公布雙方G1先發名單之前，古久保認為若按照普通的邏輯思考，應該會想讓可以投1休4的最好投手投第1戰，也就是布里悍或鋼龍。如果龍隊派徐若熙，他說，「我會有點驚訝，我覺得不會。」

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不過古久保也說，徐若熙是台灣許久未見的好投手，「就算真的要他投先發，應該是會投第4戰。」想不到龍隊真的讓徐若熙投台灣大賽G1，超越2006年吳偲佑的24歲150天，成為史上最年輕的台灣大賽G1投手。

然而，樂天總教練曾豪駒倒是在名單公布前指出，若是徐若熙投第1戰，不會感到驚訝，畢竟他對樂天也投很好，而且又是在天母主場。

★味全隊史台灣大賽G1先發投手

年份 球員 對戰 結果

1990 史東 三商 9局掉1分（勝）

1991 黃平洋 統一 9局掉2分（勝）

1996 蓋瑞 統一 5局掉8分（敗）

1997 蓋瑞 時報 7局掉5分（敗）

1998 馬力龍 興農 5.2局掉2分（勝）

1999 何利西 中信 6局無失分（勝）

2023 徐若熙 ？

★台灣大賽史上最年輕G1土投

年份 球員 球隊 出賽年齡

2023 徐若熙 味全 23歲3天

2006 吳偲佑 LaNew 24歲150天

2005 林恩宇 誠泰 24歲218天

2006 潘威倫 統一 24歲230天

2007 黃俊中 LaNew 25歲178天

2004 陽建福 興農 25歲198天

葉君璋（左）指導徐若熙（右）投球。（記者塗建榮攝）

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