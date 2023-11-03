台灣大賽》龍隊G1驚奇推派徐若熙 成晉不驚訝有原因

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿成晉在季挑戰賽棒打平鎮小1屆的學弟古林睿煬，台灣大賽又有機會對上小2屆的徐若熙，他今天談到兩人的不同。

成晉在平鎮高中是二刀流，經常會跟2位學弟古林和徐若熙交流，他說，「古林有私人訓練室，都會跟我說一些怎麼做重量、投球的東西，會互相討論。」

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季後挑戰賽G3，成晉棒打古林獲選晉級一戰的單場MVP，如今台灣大賽又要再對上徐若熙，比較2名平鎮出身的火球男，他說，高中時兩人類型是滿像的，「大家都知道直球是他們的特色，球速也都很好，只是古林對變化球控制能力沒那麼理想，可能要看當天狀況，如果控球能力是好的，打者就會很棘手。」

至於徐若熙，成晉直言，「整體會比較全面，像是直球的轉速和速度，以及變化球控制能力等等。」

樂天桃猿成晉。（資料照，記者陳志曲攝）

徐若熙對樂天成績很出色，生涯對戰防禦率僅1.73，跟局數不長也有點關係，成晉說，第一輪比較陌生時，內容可能沒那麼好，第二輪找到一些應對策略後，可能就會因投球數控制而退場，如果沒有球數限制，可能會有些變數。

想不到味全龍在台灣大賽G1就推派徐若熙先發，明天兩人就有機會對決，成晉說，「不會驚訝，那就是（龍隊）對他真的滿重視的，第1場的重要性大家都知道，拿到第一場對後面的氣勢都有一定的幫助。」

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