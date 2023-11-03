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高球》台灣第一人！許淮茜勇奪業餘世錦賽個人冠軍 團體也拿亞軍

2023/11/03 17:36

許淮茜 （左2）業餘世錦賽個人封后，團體也拿亞軍。（取自許淮茜臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第30屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽，台灣新世代許淮茜雙喜臨門，不但勇奪史上首座個人賽冠軍，她與黃亭瑄、廖信淳組成的台灣隊也拿到團體亞軍，雙雙締造我國在這項全球最高等級業餘隊際賽的最佳戰績。

旅美就讀德州大學二年級的許淮茜，臨場穩紮穩打，手感與信心漸入佳境，以4回合總計低於標準桿13桿的275桿，2桿之差後來居上，驚險擊敗世界業餘高爾夫排名第2的西班牙勁敵波吉兒（Cayetana Fernandez Garcia-Poggio），榮膺我國自1976年參賽以來，史上第一位聖托盃女子個人賽封后贏家。許淮茜在內的寶島團隊也於隊際賽拚出佳績，以低於標準桿18桿的558桿，僅次於強敵南韓隊的554桿，獲得團體亞軍。

聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽創立於1964年，每兩年一屆，今年為第30屆，為避開奧運年，與男子艾森豪盃由雙數年改為單數年，由36個國家選手組隊在阿拉伯聯合大公國阿布達比球場角逐。過去我國女子最佳成績為2004年盧曉晴、曾雅妮、余珮琳組軍的579桿，當時與日本、南韓兩國並列第4名；曾雅妮個人賽也並列第4名 。

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