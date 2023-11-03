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排球》台南學甲華宗盃排球賽11日開打 364隊參賽

2023/11/03 18:55

第44屆華宗盃排球錦標賽11日將在台南學甲區登場。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕第44屆華宗盃排球錦標賽11日將在台南學甲區登場，華宗盃是全國四大排球錦標賽之一，本屆有364隊、5652名隊職員參加，為期4天的賽程是學甲區盛事。

台南市長黃偉哲、體育局局長陳良乾、學甲區長張明寶等人，今天（3日）為華宗盃宣傳造勢，為鼓勵觀眾到場為選手加油，只要在比賽現場拍照上傳FB或IG打卡標記「#112年全國第44屆華宗盃排球錦標賽」，就可以到比賽會場服務台兌換飲料杯環保小提袋。

華宗盃從社會組到國小組共分16組，全台有19縣市、364隊參賽，在學甲國中、學甲區綜合體育館、東陽國小、學甲國小、麻豆國中等5個場地開打。對地方爭取新的體育場館，市府也規劃在天仁工商後方空地興建綜合體育館，預計明年動工，最快後年啟用。現有學甲體育館也會修繕。

黃偉哲指出，今年增加冠亞軍賽的賽事轉播，讓民眾能夠同步觀賞，更歡迎前來比賽的全國各地優秀選手、教練、親友團和熱愛排球的朋友到場觀賞精彩比賽，也到學甲旅遊，品味學甲的美景和美食。

學甲區公所與南市觀光旅遊局就規劃選手觀光列車，帶選手遊覽學甲及七股鹽山、北門水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等周邊觀光景點，體驗台南美景。

台南市長黃偉哲（左二）、學甲區長張明寶等人，今天（3日）為華宗盃宣傳造勢。（記者楊金城攝）

學甲東陽國小排球隊勤練，要參加華宗盃。（記者楊金城攝）

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