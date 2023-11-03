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MLB》昔日大谷翔平勁敵淪聯盟邊緣人 美媒點出他的致命缺陷

2023/11/03 22:08

曾是洋基中興希望的安杜哈爾如今卻淪為聯盟邊緣人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜在今天將前洋基大物安杜哈爾（Miguel Andujar）給放進讓渡名單，等於再度被球隊給放棄，如今這位曾與大谷翔平爭奪美聯新人王的28歲好手的下一步在哪，恐怕將會充滿變數。

安杜哈爾在2018年效力洋基時期打出27轟，92分打點，打擊率2成97的表現，當年在美聯新人王的票選上只落後給大谷翔平屈居第二，然而卻因傷勢、自身弱點以及洋基隊人才濟濟等因素，在新人年後安杜哈爾最多單季僅出賽45場，並於2022年高喊「賣我」，同年他就被條紋大軍給DFA，後續加盟海盜。

不過來到海盜的安杜哈爾並沒有打出屬於自己的一片天，他在2022年出賽9場留下0轟，2成50打擊率的成績，今年他載浮載沉，只在大聯盟出賽30場，敲出4轟打擊率2成50，攻擊指數0.776雖然不惡，但球隊仍兩度將他給DFA。

今年在小聯盟安杜哈爾打出相當優異的.338/.404/.536打擊三圍，有著16轟進帳，同時保送率10.1%，被三振率11.8%都算可圈可點，但《MLBTR》點出，安杜哈爾的問題在於他的防守受到質疑，已經淪為只是增添陣容深度的角色，且由於他本季結束後預計的仲裁薪資可能來到220萬美元，安杜哈爾非常有可能被不續約（non-tender）後遭到釋出。

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