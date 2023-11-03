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自由車》96聯賽彰化站週日登場 黃冠霖、李廷威上演頂尖對決

2023/11/03 20:14

96聯賽彰化站週日登場（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第三屆「96自由車聯賽」本週日（11/5）將進行壓軸戰彰化站，逾千名車手齊聚彰化，享受自由車年度盛會，本屆競爭最激烈的是登山王 Mercedes-Benz 紅點衫，前勁車隊黃冠霖總積分89，獨居領先，但與捷安特哥倫布車隊的李廷威只有1分差，隨時都可能翻盤。

25歲的黃冠霖上周才在台灣登山王挑戰賽完成國內2連霸，而李廷威則包辦96聯賽武嶺和塔塔加站冠軍，雙方將在最終站上演頂尖對決。李廷威放話，「要讓黃冠霖知道誰才是真正的登山王，絕對要尬到底！」黃冠霖則回嗆：「登山王絕對當仁不讓！紅點衫要定了。」

本屆的冠軍Fulcrum橘衫則已是李廷威的囊中物，目前總積分226分，大幅領先吳沂璋56分，翻盤空間小，期盼成為96聯賽最大贏家。李廷威笑說，「希望能安全下庄！即使大幅領先，該做的工作還是要做，全力以赴，最好能再拿一個單站冠軍。」

過去兵家必爭的衝刺王Bryton藍衫，本屆出現特殊狀況，總排前6名的選手最終站因國家隊徵召、職業隊比賽等因素都無法參加，目前積分領先者是由台灣一哥馮俊凱奪下。培育新人和以賽代訓一直是96聯賽的初衷與使命，給予更多賽程，期盼新人輩出，而新人王Sweet Protection白衫，目前則是 Team Fulcome 阜冠國際車隊 21歲簡耘澤 拿下最高積分。

女子菁英組競爭則進入白熱化，形成曾可妡、程詩軒、許書瑋和程秀如「四搶一」的局面，排名第一的曾可妡積分216，與第4名程秀如僅有12分差，4人積分接近，誰能封后充滿變數。

素人車手許書瑋甫於上周以黑馬之姿拿下KOM登山王女子冠軍，全運會則拿下自由車越野車銅牌，若能延續氣勢，有機會逆轉封后。許書瑋謙虛地說，「學姊實力超群，我不敢想太多；比賽策略就是盡力跟著領先集團，若有機會再突圍。」

許書瑋接受公路車專業訓練的時間不到一年，未料卻在各大賽事都榜上有名，許書瑋歸功於96聯賽：「過去對於公路賽完全沒有概念，但透過96聯賽讓我學到很多經驗和技巧，才能持續進步。」許書瑋今年7場96聯賽都未缺席。

96自由車聯賽已成為國內指標賽事，不僅祭出全台最高的百萬獎金，還努力結合地方文化，並與國際接軌，廣受好評。今年首創96 Heroes全民英雄挑戰賽，讓巿民組的單車愛好者也能一展拳腳，成為國內熱門活動之一。

96 聯賽 競賽組同樣話題十足，除了四件領騎衫的爭奪，也吸引許多國際車手矚目，像是菁英組TRIGON FACTORY RACING Martin Papanov是今年保加利亞國家錦標賽個人計時賽男子冠軍，在10月底KOM拿下第5名，車隊上另一位美籍車手Jamie Paul Brocket，在彰化站也將代穿衝刺王藍衫出場。

96聯賽彰化站週日登場（官方提供）

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