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海洛賽》葉宏蔚／李佳馨力壓去年世錦賽混雙銅牌 本季6闖超級賽4強

2023/11/03 21:05

葉宏蔚／李佳馨闖4強。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣第一混雙葉宏蔚／李佳馨今天在超級300系列德國海洛羽球公開賽，以22：20、24：22力壓德國地主組合拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／伊莎貝爾（Isabel Lohau），本季6度挺進超級賽4強。

1日過生日的葉宏蔚攜手李佳馨，想爭取12月年終賽及明年巴黎奧運參賽積分，海洛賽首輪以21：19、21：13擊敗阿爾及利亞的兄妹組合馬麥利／馬麥莉；兩人16強雖在決勝局浪費最多7分領先，還好頂住壓力並化解對方2個賽末點，以21：17、15：21、23：21氣走去年台北公開賽冠軍香港組合李晉熙／吳芷柔，擠進8強。

世界排名33的德國地主拉姆斯富／伊莎貝爾，去年世界錦標賽摘下銅牌，世界排名曾經高居第7，只是本季沒有太多出色表現，不過經驗還是很出色，絕對不容輕忽。

葉宏蔚／李佳馨首局前半段一度領先，拉姆斯富／伊莎貝爾仍追上並取得超前，而葉李配面臨17：20落後，不僅成功化解對手3個局點，更是以一波5：0攻勢後來居上，成功先下一城，

葉宏蔚／李佳馨在第2局還是陷入落後，在6：11落後進入技術暫停，回來後展開反撲，只是地主組合則兩度取得局點，但葉李配就是不給對手扳平戰局，甚至也來到22：21取得全場第1個賽末點，雖然無法收下，但在第2個賽末點，終於成功壓制對手逼他們掛網，歷經41分鐘將晉級門票收下。

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