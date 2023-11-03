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海洛賽》大戰78分鐘！周天成逆轉愛爾蘭阮日 搶下4強門票

2023/11/03 23:00

周天成。（資料照，特派記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕挾著男單頭號種子的台灣一哥周天成，今天在超級300系列德國海洛羽球公開賽，以19：21、22：20、21：18擊倒世界排名39愛爾蘭籍越南裔的23歲選手阮日，有驚無險挺進男單4強。

世界排名13的周天成在2012至2014年於海洛賽前身碧特博格公開賽，締造賽史唯一男單3連霸，他去年打進決賽，最終不敵印尼名將金廷屈居亞軍。

周天成本屆以第1種子之姿出擊，首輪23：21、21：9擊敗地主選手洛斯（Fabian Roth），16強則以22：20、21：17力退法國選手克拉爾布特（Lucas Claerbout），挺進8強。

周天成、阮日過去僅2020年丹麥公開賽有交手紀錄，當時小天以直落2告捷。周天成首局7：8落後連下6分，只是阮日不僅追平，更一舉超前還率先拿下。

周天成在第2局最多取得14：3大幅領先，只是阮日打得很出色，幾乎沒一球都是耐心跟小天多拍，不僅縮小差距還追成18：18、19：19，而周天成雖然浪費1個局點機會，再來還是有努力衝擊對手，成功將戰線延長。

戰線拉長後，周天成、阮日持續激戰，小天面臨11：14落後，仍有辦法追上並連續進帳6分，取得17：14超前，最終大戰78分鐘終於收下4強門票。周天成4強對手是18歲的法國小將拉尼耶（Alex Lanier），他是今年世青男單銅牌。

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