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WTT冠軍賽》林昀儒力退張本智和 4強對決王楚欽

2023/11/04 00:20

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTT法蘭克福冠軍賽男單8強戰，「沉默殺手」林昀儒歷經4局龍爭虎鬥，終以3：1（13：11、9：11、11：8、11：4）力退日本「怪物少年」張本智和，準決賽將強碰世界男單第2的強敵王楚欽，稍早王楚欽是以直落3（11：9、11：5、12：10）淘汰南韓林鐘勳。

目前世界排名12的林昀儒，此行過關斬將挺進8強，面對排行第7的張本智和，桌球「台灣一哥」克服2：6落後，利用拿手的反手擰拉展開反擊，一口氣連下5分超前，雙方11：11僵持之際，小林連下2分搶下第一局。第二局，林昀儒穩紮穩打6：4領先，不過張本智和強攻倒趕3分超前，迫使林昀儒暫停。重回比賽雙方各拿3分，張本智和喊停冷靜，直接搶下局點扳回一城。

第三局林昀儒連得3分，張本智和還以顏色咬上，小林後勁十足，6：6再下4分拉開，雖被張本智和救回2個局點，照樣再下一城。 林昀儒第四局乘勝追擊，6：1牢牢壓制張本智和，8：4再連下3分關門，4強門票到手。

現年22歲的林昀儒，過去國際賽和年輕2歲的張本智和對決2次，包括2018年青年奧運4強、2019年亞洲盃都吞敗，如今已甜蜜復仇。其實小林2019年日本T聯賽曾直落3打敗張本智和；今年8月日本T聯賽，兩人也進行過「1局決勝負」，當時林昀儒11：9後來居上，助日本木下東京氣走張本智和領軍的琉球隊。

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