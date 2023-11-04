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MLB》遊騎兵封王遊行！席格發言反諷太空人 波契：孫女說想再來一次

2023/11/04 09:00

遊騎兵總教練波契。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵勇奪創隊63年來首座世界大賽冠軍，今日沿著主場全球人壽球場舉行2個小時的封王遊行，現場人山人海，相當熱鬧，估計最多有70多萬球迷到場慶祝，用冠軍遊行為今年球季做一個完美的收尾。

「這感覺十分特別。」兩度奪下世界大賽MVP的席格（Corey Seager）表示，非常感謝球迷的支持，「我只有一句話想說，很多人想知道如果遊騎兵沒有贏得世界大賽冠軍會怎樣。我猜我們永遠都不會知道了。」這句話是在針對太空人三壘手柏格曼（Alex Bregman），他曾在球隊擠下遊騎兵勇奪美聯西區冠軍時發表這樣的感想。原文為「很多人想知道如果太空人沒有贏得美聯西區冠軍會怎樣。我猜我們永遠都不會知道了。」

遊騎兵勇奪隊史首冠。（今日美國）

遊騎兵陣中很多人都是首度嘗到世界大賽冠軍的滋味，頭一次體驗到封王遊行，明星二壘手希米恩（Marcus Semien）坦言，看到很多球迷，心情非常激動，看到大家這麼支持著他們，這感覺很特別。

68歲的總教練波契（Bruce Bochy）拿下生涯第4座世界大賽冠軍，他表示，多年以後，自己還是會想起這一刻，當球隊經歷了很多失敗的賽季，球迷都會難以接受，對此感到失望，他們能做的就是贏球，能夠贏得這座冠軍激勵了大家，因為他們不希望這座城市一直陷入冠軍荒。

波契帶上自己的孫女參加封王遊行，並說道她還說想再來一次。「我支持她，我也想再來一次！」

賈西亞。（美聯社）

遊騎兵今天舉辦封王大遊行。（美聯社）

遊騎兵今天舉辦封王大遊行。（美聯社）

遊騎兵今天舉辦封王大遊行。（美聯社）

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