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NBA》季中錦標賽誘因不足 溜馬明星後衛給建議：保送季後賽

2023/11/04 09:14

哈里伯頓建議季中錦標賽應該產生季後賽名額，對球員吸引力比較大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA史上第一次季中錦標賽今天開賽，為了用這項賽事刺激收視，聯盟也是拿出許多新點子，如全新的主場地板、冠軍獎金等，讓季中錦標賽不僅僅是例行賽而已，不過這樣的變革似乎對球員吸引力不足，溜馬明星後衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）就建議，應該從中產生季後賽名額。

哈里伯頓對《雅虎體育》表示，他認為讓球員們打季中錦標賽最大的動力，就是可以從中產生季後賽名額，「如果這是一個季後賽席位，我想所有人都會非常、非常認真，對吧？」哈里伯頓特別點出，如此在開季之初就有機會搶季後賽，對於那些年紀偏大的球隊，肯定會更認真去看待錦標賽。

哈里伯頓的想法，有點類似美國大學籃球NCAA的制度，只要贏得分區錦標賽的球隊，就會自動入選三月瘋的單淘汰賽程，不過他也坦言，如果這套保送賽制拿來NBA，勢必要做一些調整，否則早早就拿下季後賽席位的球隊，難保後面例行賽就開始打「養生籃球」。

目前季中錦標賽的規則是，把30支球隊分成6組，每週進行兩天比賽，並計入例行賽戰績中，僅冠軍賽不計算，而冠軍隊成員每人將獲得50萬美元，聯盟稍早也針對教練席加碼，奪冠的教練團成員，同樣可以拿到相對應的獎金，最多為總教練的50萬美元，助理教練可以獲得75%的獎金。

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