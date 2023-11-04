NBA》「英雄哥」得24分率熱火中止4連敗 波爾拿19分但巫師吞3連敗

熱火「英雄哥」赫爾羅（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA首次舉辦的季中錦標賽今日正式開打，東部B組的賽事，熱火「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）今天得到24分，「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）也貢獻24分，幫助熱火以121比114擊敗巫師，熱火也中止4連敗，而巫師則吞下3連敗。

巫師隊首節命中率高達76.5％，不但是本季至今NBA各隊中最佳，也是巫師隊近295場比賽最好的第一節命中率，不過巫師首節打完以34比34和熱火打成平手。熱火隊在第二節一度取得10分領先，半場打完反以60比54領先。熱火隊在第三節單節打進41分，第四節熱火隊一度領先到25分，但巫師靠替補群打出一波15比0攻勢，巫師靠羅林斯（Ryan Rollins）在剩下8.1秒投進三分，追至7分差，但為時已晚，熱火最後仍收下勝利。

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赫爾羅全場17投9中，交出24分、10籃板、9助攻的準大三元成績，另有2次抄截。J.巴特勒20分7籃板、另有3次抄截；中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）貢獻18分，羅賓森（Duncan Robinson）替補出發也拿18分，替補中鋒T.布萊恩（Thomas Bryant）得到11分。

巫師隊方面，庫茲馬（Kyle Kuzma）全場19投8中拿到22分。波爾（Jordan Poole）14投8中，包含三分球4投3中，拿到19分，另有6次助攻、4次抄截；阿夫迪賈（Deni Avdija）14分，羅林斯替補出發得11分。

NBA本季首度舉辦「季中錦標賽」，每週二、五（美國時間）進行季中錦標賽，在12月10日於拉斯維加斯舉行冠軍賽。

熱火「士官長」J.巴特勒（右）。（美聯社）

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