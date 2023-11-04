NBA》季中錦標賽今開打！ 哈利伯頓、透納聯手率溜馬擊退騎士開紅盤

哈利伯頓（右）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季中錦標賽今天首度開打，溜馬和騎士的比賽打頭陣，M.透納（Myles Turner）轟下全隊最高的27分，當家主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）繳出18分、13助攻，率隊以121：116擊敗騎士，中止近期的2連敗。

溜馬上半場一度最多領先達18分，半場結束取得70：53的大幅領先，不過騎士在下半場展開兇猛反撲，雷佛特（Caris LeVert）第4節連拿5分，幫助勇士以91：92超前，兩隊多次互換領先，戰況陷入膠著，哈里伯頓在關鍵時刻穿針引線，率隊打出12：1的攻勢掌握住領先優勢，儘管對手2度追到1分差，哈里伯頓17.1秒的跳投得手鎖定戰局，最後1分鐘連得6分，溜馬終場就以121：116贏球。

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溜馬今天團隊共投進15顆三分球，M.透納投砍進4顆三分球豪取27分，外帶9籃板、2阻攻和2抄截，B.布朗（Bruce Brown）有19分、7籃板，哈利伯頓則有18分、13助攻，希爾德（Buddy Hield）替補挹注14分。

騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）轟下全場最高的38分，另有9助攻和5籃板，莫布里（Evan Mobley）有14分、10籃板、5助攻、4阻攻和3抄截的全能表現，葛蘭德（Darius Garland）也攻下14分，外帶6助攻、2抄截。

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