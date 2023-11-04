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NBA》里拉德關鍵三分打全場轟30分 率公鹿擊敗尼克

2023/11/04 11:47

里拉德（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA首度舉辦的季中錦標賽今天點燃戰火，里拉德（Damian Lillard）全場狂砍30分，並在末節關鍵時刻連拿6分成為贏球關鍵，公鹿終場以110：105擊敗尼克，賞給對手2連敗。

里拉德今天飆進4顆三分球，12罰全進，轟下全隊最高的30分，另有4助攻和4籃板，他在末節最後1分鐘挺身而出，先投進超前3分球，隨後再靠著三分打，助隊將差距拉開至107：103，最後兩罰俱中也助隊鎖定勝局。

「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）此役拿下22分、8籃板和6助攻，但卻出現7次失誤，克勞德（Jae Crowder）有14分，B.羅培茲（Brook Lopez）有13分、8阻攻，米德爾頓（Khris Middleton）有12分、9籃板。

布朗森（Jalen Brunson）豪取個人本季單場新高的45分，生涯在尼克共累積5場40分以上的比賽，與弗雷澤（Walt Frazier）和馬布里（Stephon Marbury）並列控衛最多。

葛林姆斯（Quentin Grimes）砍進5顆三分球挹注17分，藍道（Julius Randle）今手感冰冷，20投僅5中，繳出16分、12籃板和5助攻。

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