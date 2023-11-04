NBA》拉文關鍵跳投失手 公牛2分惜敗籃網

拉文（左）關鍵時刻未能扮演公牛英雄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季中錦標賽今日開打，首日共有6場比賽，其中公牛在主場迎戰籃網，兩隊一路鏖戰到最後一刻，公牛球星拉文（Zach LaVine）錯失追平跳投，終場以107：109兩分敗給籃網。

兩隊本場整場互相拉鋸，籃網最多取得過10分領先，而公牛則是一度有過7分領先，決勝時期籃網布里吉斯（Mikal Bridges）先是灌籃將比分拉開到108：104兩球差距，隨後拉文要回2分，而公牛在下一波成功防守，造成籃網24秒進攻時間違例。

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不過拉文接下來接連錯失當英雄的機會，2分落後下先是錯失跳投，球隊進攻籃板暫停後再度上籃失手，公牛只好用犯規凍結時間，把布里吉斯送上罰球線，但布里吉斯只罰進一球，比數109：106留給公牛一線生機。

暫停過後，領先3分的籃網在4.9秒時送拉文罰球，拉文在第一罰得手後故意失手第二罰，自己也成功搶下進攻籃板，可惜踩在三分線上的出手未能命中，公牛終場就以2分惜敗。

本場公牛雙星拉文和德羅森（DeMar DeRozan）雙雙攻下24分，籃網部分以芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的21分最高，布里吉斯也有20分進帳。贏下這場比賽後，籃網收下3連勝，一轉開季2連敗的窘境。

The ending to Bulls-Nets was ELECTRIC



Zach LaVine grabbed the missed FT and was so close to hitting the game-tying shot.



Brooklyn moves to 1-0 in East Group C actionpic.twitter.com/GJVNDKwL3T — NBA In-Season Tournament （@NBA） November 4, 2023

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