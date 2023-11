NBA》拉文關鍵跳投失手 公牛2分惜敗籃網

拉文(左)關鍵時刻未能扮演公牛英雄。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA季中錦標賽今日開打,首日共有6場比賽,其中公牛在主場迎戰籃網,兩隊一路鏖戰到最後一刻,公牛球星拉文(Zach LaVine)錯失追平跳投,終場以107:109兩分敗給籃網。

兩隊本場整場互相拉鋸,籃網最多取得過10分領先,而公牛則是一度有過7分領先,決勝時期籃網布里吉斯(Mikal Bridges)先是灌籃將比分拉開到108:104兩球差距,隨後拉文要回2分,而公牛在下一波成功防守,造成籃網24秒進攻時間違例。

不過拉文接下來接連錯失當英雄的機會,2分落後下先是錯失跳投,球隊進攻籃板暫停後再度上籃失手,公牛只好用犯規凍結時間,把布里吉斯送上罰球線,但布里吉斯只罰進一球,比數109:106留給公牛一線生機。

暫停過後,領先3分的籃網在4.9秒時送拉文罰球,拉文在第一罰得手後故意失手第二罰,自己也成功搶下進攻籃板,可惜踩在三分線上的出手未能命中,公牛終場就以2分惜敗。

本場公牛雙星拉文和德羅森(DeMar DeRozan)雙雙攻下24分,籃網部分以芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)的21分最高,布里吉斯也有20分進帳。贏下這場比賽後,籃網收下3連勝,一轉開季2連敗的窘境。

The ending to Bulls-Nets was ELECTRIC



Zach LaVine grabbed the missed FT and was so close to hitting the game-tying shot.



Brooklyn moves to 1-0 in East Group C actionpic.twitter.com/GJVNDKwL3T