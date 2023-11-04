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NBA》柯瑞絕殺上籃率勇士氣走雷霆 D.格林免當戰犯

2023/11/04 11:07

勇士球星柯瑞。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA季中錦標賽今天開打，被分在西部C組的勇士、雷霆率先展開對決，勇士D.格林（Draymond Green）差點變戰犯，還好最後還是判定柯瑞（Stephen Curry）完成絕殺，勇士最終以141：139氣走雷霆。

西部C組除了勇士、雷霆外，還有國王、灰狼、馬刺。勇士被看好能在C組出線，本季客場表現不俗，近期客場3連勝並拉出一波4連勝，他們在上半場就狂砍13顆三分球，板凳出發的薩里奇（Dario Saric）貢獻4顆，柯瑞、K.湯普森（Klay Thompson）皆為3顆，半場結束取得69：67領先。

地主雷霆在第3節，靠道特（Luguentz Dort）單節16分進帳，兩隊前3節打完打成106：106平手，雙方第4節持續拉鋸，勇士最後1分鐘柯瑞切入上籃拿2分，趁著雷霆失誤，K.湯普森於38.8秒兩罰皆中，取得137：136超前，而雷霆32.2秒霍姆格倫（Chet Holmgren）兩罰都進，勇士21秒由D.格林漂亮助攻給小裴頓（Gary Payton II）擺入2分，雷霆道特16.4秒則是2罰中1，雙方又是139：139平手。

勇士在16.4秒握有最後一擊機會，經由暫停部署後，柯瑞直到最後才切入擺入2分，D.格林疑似碰觸籃框，但經由重播檢視還是算進球，且這球原本還算在格林頭上，不過後來又改判給柯瑞。

柯瑞30分、8籃板及7助攻，K.湯普森18分進帳，板凳出發的庫明加（Jonathan Kuminga）19分，保羅（Chris Paul）1分、13助攻，威金斯（Andrew Wiggins）17分、D.格林15分、薩里奇20分。

「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）無法上場，道特（Luguentz Dort）扛起重責大任，砍進全隊最高29分，霍姆格倫（Chet Holmgren）24分進帳，威廉斯（Jalen Williams）18分、8助攻，吉迪（Josh Giddey）也有18分。

勇士D.格（左）。（今日美國）

雷霆道特（右）。（今日美國）

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