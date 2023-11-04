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日職》台灣旅客注意！阪神最快今拿睽違38年「日本一」 我駐日代表處示警

2023/11/04 11:41

阪神虎在9月14日摘得中央聯盟冠軍，道頓堀附近聚集大批虎迷慶祝。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽第6戰今天在大阪京瓷巨蛋登場，系列賽握有3比2領先的阪神虎，如果今能擊敗歐力士猛牛，就能摘得睽違38年的「日本一」。我國外交部駐大阪辦事處今天在社群媒體臉書發文，提醒國人，盡量避免前往心齋橋和甲子園球場等地區。

阪神虎今年在例行賽奪下暌違18年、隊史第6座的中央聯盟冠軍，如今一路殺進日本大賽，只差1勝就能奪得「日本一」總冠軍。阪神隊史前一次摘冠已經是1985年的時候，也是虎軍隊史唯一的「日本一」。

日媒《Daily》報導，大阪當地警方今天將派出約1300名警力，高度戒備道頓堀和戎橋等地方。阪神虎在9月14日例行賽封王，當時就有熱情虎迷跳進道頓堀川慶祝。

我國外交部駐大阪辦事處今天在臉書發文表示，「日本職棒阪神虎vs歐力士猛牛隊最快於今（4）日決定冠軍，屆時心齋橋、道頓堀等地區周邊可能發生推擠意外及刑事案件，請各位旅客盡量避免前往以上地區，並注意自身安全。」

取得聽牌優勢的阪神虎，今天將推出超級新人村上頌樹，而陷入絕境的歐力士，將推出王牌山本由伸先發，系列賽首戰先發投手再度對決。

阪神虎在9月14日摘得中央聯盟冠軍，道頓堀附近聚集大批虎迷慶祝，有熱情球迷跳水慶祝。（資料照，路透）

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