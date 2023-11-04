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NBA》創隊史首見紀錄！約基奇33分準大三元 金塊破獨行俠不敗金身

2023/11/04 13:27

約基奇率領金塊擊敗獨行俠，賞給對手本季首敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA首度舉辦的季中錦標賽今天點燃戰火，兩屆年度MVP、金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出33分、14籃板、9助攻的準大三元，率隊以125：114擊敗由東契奇（Luka Doncic）所率領的獨行俠，同時也中斷了對手的4連勝，賞給獨行俠本季首敗。

約基奇今天16投14中，全場只錯失2球，繳出33分、14籃板和9助攻的準大三元成績，他也成為自2018年七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）之後，首位開季前6場都繳出至少20分、10籃板的球員，而這項紀錄則是載入金塊史冊，成為隊史第一人。

金塊首節就火力全開，單局打出40：24的攻勢，全場最多領先達20分，一路領先到終場，儘管獨行俠在下半場用三分球漸追回失分，第4節一度追到95：104的個位數落後，布朗（Christian Braun）及時挺身得分，連拿5分澆熄對手反攻氣焰，獨行俠雖然全場投進17顆三分球，但仍難挽頹勢，終場以114：125吞下本季首敗，金塊主場收下3連勝。

東契奇。（法新社）

金塊除了約基奇有好表現外，小波特（Michael Porter Jr.）貢獻全隊次高的24分，外帶9籃板、2阻攻，A.戈登（Aaron Gordon）和J.穆雷（Jamal Murray）都有18分，後者傳出13次助攻。

獨行俠一哥東契奇飆進6顆三分球，狂砍全場最高的34分，另有10籃板和8助攻，厄文（Kyrie Irving）有22分、7助攻和4抄截，G．威廉斯（Grant Williams）和J.格林（Josh Green）都挹注13分。

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