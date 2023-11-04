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NBA》灰熊苦吞開季6連敗 成本季唯一勝場尚未開張的球隊

2023/11/04 13:52

灰熊吞開季6連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季中錦標賽今天開打，被分在西部A組的拓荒者、灰熊，今天兩隊在拓荒者主場交手，拓荒者小前鋒葛蘭特（Jerami Grant）全場拿到26分，加上全隊共三人得分破20，幫助拓荒者在延長賽以115比113贏球。而輸球的灰熊隊則吞下開季6連敗，是本季至今唯一勝場尚未開張的球隊。

此戰第四節剩下3分21秒時，灰熊隊還握有10分領先，拓荒者葛蘭特、布洛格登（Malcolm Brogdon）聯手拿7分，追至3分差。灰熊在該節剩下52.2秒靠Z.威廉斯（Ziaire Williams）的灌籃取得5分領先。但這時Z.威廉斯疑似在灌籃後「掛框」，被判技術犯規，讓布洛格登投進1罰，布洛格登再要到犯規並投進2罰。該節剩下8.1秒，拓荒者後衛夏普（Shaedon Sharpe）投進關鍵2罰，雙方以102比102進入延長賽。

到了延長賽時，夏普在剩下1分17秒時投進關鍵超前三分，接著葛蘭特也在延長賽剩下39.1秒時投進三分，幫助拓荒者鎖定勝利。

拓荒者小前鋒葛蘭特（中）。（法新社）

拓荒者以葛蘭特26分、8籃板表現最佳。布洛格登貢獻24分、10助攻、7籃板，外帶3次抄截的全能表現。夏普也交出22分、5籃板。中鋒艾頓（Deandre Ayton）16分12籃板，另有3次抄截、1次阻攻。拓荒者新人後衛韓德森（Scoot Henderson）因右腳踝扭傷缺陣。

灰熊方面，巴恩拿到全場最高的33分，另有8籃板、7助攻的表現，還交出4抄截和3次阻攻的全能成績。傑克森拿到全隊次高的30分，另有10籃板、3次阻攻。羅迪（David Roddy）16分，Z.威廉斯（Ziaire Williams）13分。

灰熊隊吞下開季6連敗，目前一勝難求。這是灰熊隊始自2002-03年賽季的開季0勝13敗以來，最差的開季成績。

灰熊開季飽受傷兵所苦，除了被禁賽的莫蘭特（Ja Morant）外，中鋒亞當斯（Steve Adams）、克拉克（Brandon Clarke）、亞爾達瑪（Santi Aldama）等人都因傷無法出賽。

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