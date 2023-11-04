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日職》肩膀百分百恢復！ 張奕透露近況並續拚測試賽

2023/11/04 12:57

張奕。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前西武旅日好手張奕，去年因自由球員補償而從歐力士隊轉隊到西武，今年初因傷辭退經典賽後，整年也僅在西武隊一軍出賽5場，季後遭戰力外通告。仍想續拚的張奕，如今在個人社群帶來好消息，自己的肩膀已經完全康復，目前正在測試賽力拚。

張奕在個人日本粉絲專頁po文，表達對球迷和西武球團的感謝，他特別提到，不想對西武獅球迷用「回顧」一詞，因為在測試賽時，他收到很多來自西武獅隊選手和工作人員的鼓勵的話語，感謝西武的迎接，日後他會繼續努力。

張奕透露，決定參加測試賽後，他繼續進行肩膀的醫療檢查且持續進行訓練，目前已經100%恢復到完全的狀態。他認為自己已經可以恢復到在歐力士時期投球的感覺。

張奕粉專po文：

非常感謝這陣子留言的朋友們和粉絲們。 不管在Instagram、Facebook及Twitter也有傳送鼓勵我的粉絲朋友們，感到非常高興。 另一方面，也有令人失望的嚴厲的話。 我會好好接受粉絲朋友們的建議，不忘感謝，繼續努力。

我不想對西武獅球迷使用「回顧」這個詞。 實際上，在接受測試賽之後，收到了很多來自西武獅隊選手和工作人員的鼓勵的話語，在忙碌的時候陪伴我練習，真的幫了我大忙。 一心一意的努力，感謝西武獅迎接了我，今後也會繼續挑戰。

這次的近況報告是令人高興的報告。決定參加測試賽後，繼續進行肩膀的醫療檢查和訓練，狀態變得非常好，100%恢復到完全的狀態。 自己的感覺，可以像歐力士猛牛時代那樣投球。 揮動肩膀，用力釋放也不會疼痛，真的很開心。 希望您一定要看影片。

意識到測試賽不是終點，而是在之後的賽季中可以活躍，身心都朝著測試賽順利完成。 剩下的2周時間，我會努力發揮好的表現。 請大家多多支持我！

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