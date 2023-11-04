PLG》還沒宣布新口號先有合併起手式？洋將確定改成4節8人次

富邦勇士洋將辛特力。（資料照，勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG第四季將在11月11日舉行開幕戰，但迄今沒有公佈新賽季口號，倒是在今天公布洋將賽制更改，從原本的4節7人次，變成4節8人次，以提升比賽品質及精采度，另外，季後賽首輪也改成7戰4勝制。

PLG今天發布新聞稿表示，經董事會確認自2023-24 球季開始將調整部分賽務章程，其中洋將上場改為4節8人次，每節限2人次，跟T1聯盟的洋將制度相同，此外，每場可登錄3洋將，同時上場最多2洋將。

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另外，登錄名單每場由最多13人調整成至14人（最少8人），包含2華裔或1華裔+1外籍生，洋將名額增至3人。開季註冊名單最少應有13人，不限總人數，但最多含2 華裔或1華裔+1外籍生，洋將最少3人、最多5人。註冊大限（2024年4月3日10:00）註冊名單限20人，最多含2華裔或1華裔+1外籍生及洋將4人。另傷兵註銷時，可不須解約 。

季後賽方面，首輪賽制從5戰3勝制改為7戰4勝制。

此外，PLG也揭曉關於「紀律委員會」的更多細節，包括影響聯盟形象的部分 ，將由紀律委員會依情節輕重完成判斷。若刑事偵查交保、責付、限制住居或限制出境，罰款並禁賽5-15 場。此外，刑事（缓）起訴，罰款並禁賽15-25 場，而一審有罪，追 加 禁 賽 1- 3 季 。有罪確定，終身禁賽。本章節二至五款，紀律委員會仍可視情節調整處罰。

其餘細節如下：

組成：

■由執行長邀請外部4位社會公正人士，共5人組成。

■本委員會之決議門檻為出席人數過半數同意。

❖關於「仲裁委員會」部分

執掌：

■一、球隊與球隊間之爭議

■二、球隊與球員間之爭議

■三、比賽外聯盟之決定

組成：

■由執行長邀請外部四位專業、社會公正人士共五人組成。

■本委員會之決議門檻為出席人數過半數同意。

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