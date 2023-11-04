網球》前後任球后對決 史薇泰克、莎巴蓮卡拚年終賽爭冠門票

史薇泰克、莎巴蓮卡。（資料合成照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金900萬美元（約2.93億台幣）的WTA 年終總決賽，已在墨西哥加勒比海灣度假大城坎昆市進入尾段高潮，波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）技高一籌，6：1、6：2輕取突尼西亞一姊賈珀（Ons Jabeur），3連勝、1盤未失強勢挺進4強，即將與白俄羅斯現任全球No.1莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）狹路相逢，前後任球后正面對決，爭奪冠軍戰門票。

頂住當地狂風大作，史薇泰克穩紮穩打，直落2解決賈珀，穩居分組第1晉級；至於莎巴蓮卡則在因雨順延的補賽中，6：2、3：6、6：3力退哈薩克「重砲手」蕾巴金娜（Elena Rybakina），分組第2出線。

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接下來4強戰相當關鍵，可能決定年終No.1誰屬，若莎巴蓮卡獲勝，就篤定力保球后頭銜至季末；反之如果史薇泰克贏球，再順勢再搶下冠軍，即可重奪球后寶座並成為年終第1，對此她說：「我們再看看把，對上莎巴蓮卡從來都不是件容易的事。我只會盡其所能，專注自己和場上想做的事情。我們總會打出令人興奮但又艱苦的比賽，無論是精神上或身體上。」

至於美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）後勁十足，則以5：7、7：6（7：4）、6：3 大逆轉捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Vondrousova），成為自2009年「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）以來，首位勇闖年終賽四強的青少女，她得強碰家族產業富可敵國的「富豪千金」佩古拉（Jessica Pegula），兩人正是本屆女雙搭檔，如今得暫時化友為敵展開「美國內戰」。

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