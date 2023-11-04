吉隆坡大師賽》拚首座超級賽冠軍 「屠龍手」李佳豪闖男單決賽

李佳豪。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男單好手李佳豪今天在超級100系列吉隆坡大師賽，以21：15、24：22擊敗馬來西亞選手艾迪爾（Aidil Sholeh），挺進男單決賽，距離生涯首座超級賽冠軍只差1勝。

世界排名37的李佳豪是成都世大運國手，9月超級500系列香港公開賽擊敗世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）、馬來西亞名將李梓嘉，挺進男單8強，也是生涯代表作，如今在吉隆坡大師賽榮膺男單頭號種子。

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李佳豪在8強以21：16、21：17香港19歲小將吳英倫，今日遭遇世界排名88的艾迪爾，兩人曾在去年法國奧爾良大師賽交鋒，李佳豪3局取得勝利。

李佳豪首局雖然連丟4分，但他很快就止血，不僅取得超前，更在12：11時先連下4分，而艾迪爾追到15：17，李佳豪又是連下4分，成功先聲奪人。

李佳豪、艾迪爾進入第2局多次戰成平手，在19：19平手時，李佳豪總是能領先1分，也3次取得賽末點，只是都無法把握機會，直到第4個賽末點才終於兌現，收下生涯首張超級賽決賽門票。

男雙方面，台灣組合陳勝發／陳政寬以15：21、21：15、21：15 逆轉馬來西亞的阿茲林（Nur Mohd Azriyn Ayub）／陳蔚強，挺進決賽。

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