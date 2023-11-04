NBA》勇士2新秀遭下放G聯盟 嘴綠提差點落敗主因：他們不在這裡...

D.格林。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今靠柯瑞（Stephen Curry）絕殺上籃，以141：139險勝雷霆，防守悍將D.格林（Draymond Green）還差點被判進攻妨礙中籃而變戰犯。賽後D.格林提起險勝的原因，他表示是因為勇士的新秀球員不在場上。

勇士在今賽前將20歲的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與23歲的傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），兩名今年選進的新秀下放至G聯盟。D.格林賽後點出球隊險勝的主因，「我們的年輕球員不在這裡，Trayce、BP（波傑姆斯基）和Lester（基農斯，Lester Quinones）都不在，球隊缺少了他們的活力。」

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D.格林繼續強調年輕球員的重要性，「我們不必去刻意提醒他們，他們每天都能帶來能量，我對我們缺乏活力並沒有感到太震驚，因為那些年輕球員是能讓我們提升能量的人，但他們不在這裡。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示，之所以將波傑姆斯基與傑克森-戴維斯下放至G聯盟，是因為勇士G聯盟球隊聖塔克魯茲勇士的訓練營即將開始，由於兩人現在都不在勇士的輪替陣容當中，此時是磨練這兩位新秀的最佳時機。

即便如此，D.格林仍希望波傑姆斯基與傑克森-戴維斯等年輕球員盡快回歸，「百分之一千，絕對如此，我們需要他們在這裡，他們也是球隊中重要的一份子，我們今晚很想念他們。」

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