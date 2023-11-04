企排》「排球甜心」廖苡任串連台北鯨華攻勢 助隊直落三擊敗新北中纖

「排球甜心」廖苡任串連台北鯨華攻勢，率隊奪下勝利。（企業排球聯賽提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕企業19年甲級排球聯賽第2週例行賽於新莊體育館熱烈登場，女子組衛冕軍台北鯨華今日以28：26、25：20、28：26擊倒地主新北中纖。

新北中纖在新莊體育館舉辦主題日活動，同時也有中纖啦啦隊活力開場，並擁有主場優勢。

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台北鯨華開局前排攻防火力十足，大一生力軍翁梓勻與廖苡任組織雙人攔網，在網前擋下對方一波又一波的進攻，翁梓勻也有出奇不意的快攻，讓新北中纖難以招架，順利拉開比分，並持續保持領先。首次來台加盟新北中纖的BREE，後半段挺身而出搭配大一新生李貝兒、張稦豈將比賽延長至deuce，但台北鯨華還是技高一籌先下一城。

新北中纖第2局派出YULIA、BREE雙外援坐鎮，但氣勢如虹的台北鯨華根本沒在怕，最多還握有9分領先，鯨華甘可慧快攻得手後，吳芳妤又發出一記「ACE」，以25：20取得聽牌。

新北中纖第3局由BREE、李貝兒、張稦豈聯手猛轟，也取得領先，但局中陷入亂流，台北鯨華趁勢吹起反攻號角，並連追6分成功反超，再加上前後排攻擊戰術靈活運用，最終就以直落3奪下勝利。

台北鯨華上季冠軍班底的自由球員賴湘程、舉球員陳佳蔓在本季選擇旅外，隊長廖苡任認為，今年賽季的心情與以往有所不同，會抱著包容與協助隊友的心態面對比賽，「我的角色是串連，不管球怎麼樣，我都可以傳得好，也讓妹妹們可以更享受比賽！」

林書荷攻下全隊最高分，幫助台北鯨華獲勝。（企業排球聯賽提供）

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