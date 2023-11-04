企業橄欖球聯賽》台北元坤終止跨季11連勝！亞運主力受傷吞隊史首敗

台北元坤年輕好手黃建穎（持球者）突圍達陣。（台北元坤隊提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第二屆企業橄欖球聯賽於台南市永華球場重燃戰火，衛冕軍台北元坤因為主力出征杭州亞運傷兵連連，只能改用年輕球員苦撐，12：17不敵新北雷旭猛獅，終止跨季11連勝紀錄。

台北元坤包括謝秉益等多位國手，都在先前亞運期間受傷，週六企業聯賽掛免戰牌，年輕球員不論經驗或技巧都亟待磨練，面對來勢洶洶的新北雷旭猛獅，開賽陷入苦戰，後防失守遭到對手達陣形成0：7，喊暫停後教練團調整戰術，仍被射門0：10。

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儘管元坤一度抓住機會反擊，回敬達陣追回7分，兵多將廣的猛獅再度推進壓制，達陣加踢又得7分，上半場17：7領先。下半場元坤隊化解接球失誤造成的掉分危機，加上突破邊線達陣搶下5分，一度有望逆轉，但最終功虧一簣錯失反撲機會，以5分之差吞下隊史首敗。

完成元坤此役首次達陣的黃建穎表示，失誤是輸球最大主因，全隊要好好檢討，下週不能再犯同樣錯誤。總教練洪吉祥直言，這是成長必經過程，希望所有人汲取教訓，轉換成雪恥再出發的力量，因為接下來還有好幾場硬仗，需要大家團隊合作。

領隊杜元坤則指出，球隊主力不在，反而是學弟們成長契機，「不能全靠老將打天下，否則新世代永遠沒出頭機會，就看他們能否把握住。」

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