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PLG》高人氣！攻城獅季前記者會湧現球迷 高國豪：珍惜舞台

2023/11/04 20:30

新竹攻城獅舉辦開季記者會，現場湧入大批球迷圍觀。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新竹報導〕PLG新竹攻城獅今天於竹北兒四公園籃球場舉辦開季記者會，儘管天氣炎熱，仍吸引超過500名球迷到場，展現球隊高人氣。

上賽季攻城獅經歷低潮未能闖入季後賽，新賽季球隊喊出「返擊」年度口號，總經理張樹人表示：「攻城獅已經在前三年證明這是全台城市凝聚力最高的職業籃球隊，第四季我們的目標就是將榮耀帶回這座城市。」

攻城獅自球隊創立起即深耕基層新竹校園與社區，今年特別將季前活動辦在街頭籃球場，除了提升新竹球迷參與度之外，也期盼向外界展現新竹獨有的城市應援氛圍。高國豪表示：「第一次用這麼特別的形式在季前與大家見面，今天看到大家願意到場支持真的很感動，我們一定會更珍惜這個舞台，也會繼續努力在場上拚戰。」

攻城獅也正式宣布新賽季的11個主題週，分別是主場開幕戰單身狗狗日、IT’S OK、瑞迪同學會、電玩主題週、大風吹、獅智列車、只想ON-CALL、最女子的時光、JERSEY DAY。

攻城獅主場單場票將於11月10日在拓元售票系統全面開賣。截至目前為止，攻城獅季票銷售額已突破1300萬，獅紫軍付費會員數（季票與權益會員）成長率達15％。球團將持續深耕新竹在地社區與校園，提升獅紫軍對攻城獅的品牌認同度。

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