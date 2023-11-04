日本大賽》超狂14K、138球完投！ 王牌山本由伸助歐力士續命

山本由伸138球完投勝，幫助歐力士續命。（產經體育提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕背水一戰的歐力士隊，今推出王牌山本由伸出戰阪神，上回雙方交手，山本由伸掉了生涯季後賽最多的7分，如今再次交手，山本投出雪恥一役，在很可能是旅美前最後一役的關鍵戰，山本完投9局用138球、送出14次三振，僅因陽春砲失1分，完全燃燒自己且幫助球隊5:1搶下勝利，雙方系列賽戰平，明天將進行生死決戰。

1局上，山本由伸投出三上三下。1局下，例行賽是央聯防禦率王的村上頌樹，一度遭遇壘上兩位跑者危機，兩出局一三壘有人狀況下，面對洋聯打擊王頓宮裕真，頓宮擊出游擊方向平飛球出局，歐力士隊未能先馳得點。

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2局上，阪神洋砲紐斯（Sheldon Neuse）面對山本由伸開轟，這支陽春砲是阪神團隊在季後賽的首轟。不過，後續阪神雖有佐藤輝明、糸原健斗敲安，且一度攻佔滿壘，但該半局就只得1分。

2局下，歐力士洋砲岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）敲安，杉本裕太郎接著擊出直擊巨蛋屋頂的巨蛋規則的二壘安打，造成無人出局二三壘有人局面。村上頌樹三振塞德諾（Leandro Cedeno），但被若月健矢擊出1分打點安打追平，中川圭太高飛犧牲打，讓歐力士反超比分，該半局歐力士得到2分。

4局上，阪神又有攻勢，1出局後糸原健斗內野安打、木浪聖也下一打席接著敲安，形成一三壘有人局面，但坂本誠志郎接著遭三振，近本光司深遠飛球遭此役轉守右外野的森友哉在全壘打牆前接殺，阪神未能取分。

5局下，歐力士仍面對阪神先發村上頌樹，中川圭太敲安後靠隊友護送上二壘，此時紅林弘太郎開轟，這支2分砲幫助歐力士拉開分差。

一路壓制的山本由伸，7下還連送2次三振，但2出局後接連被近本光司和中野拓夢敲安，造成一二壘有人危機，但森下翔太擊出飛球出局，阪神再次無功而返。

8局下，頓宮裕真從西勇輝手中擊出陽春砲，歐力士隊又得1分。9局上，阪神最後反攻機會，山本三振糸原健斗，是他此役第13次三振，但木浪聖也此時敲安，山本三振代打渡邊諒，最終成功收尾該半局。

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