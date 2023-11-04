台灣大賽》史上第1人！劉基鴻雙響再見轟 味全龍14局拿下G1

味全龍劉基鴻敲出再見全壘打，結束14局延長賽，隊友衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣大賽猿龍對決今晚首戰就鏖戰至延長賽，一路鏖戰至第14局，最終靠劉基鴻再見全壘打，單場雙響，率隊以3：2擊敗樂天桃猿。這是台灣大賽史上第一支再見全壘打。

過去台灣大賽，30支取得1勝0敗的球隊中，有高達26隊奪下總冠軍，奪冠機率86.67%。只有1991年統一、1997年味全、2008年統一、2016年義大等4隊，有辦法突破0勝1敗的劣勢。一旦落入0勝1敗，僅13.33%機率奪冠。

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味全龍首局靠劉基鴻2分彈先馳得點，他以23歲1天之齡開轟，隊史台灣大賽第2年輕開轟，僅次於張泰山的22歲4天。不過，樂天先發威能帝就掉這2分，總計先發5局飆7K，球數控制在百球以內。

史上最年輕台灣大賽首戰先發徐若熙，前4局虎虎生風，猛飆157公里平總冠軍賽最速紀錄，投到第5局一度有望勝投資格，不料卻在5局上被連續3名打者上壘，包括面對嚴宏鈞的短打球處理傳偏，留下滿壘遺憾退場，所幸隊友王躍霖精彩救火，該局僅掉1分。

樂天在5局0出局滿壘僅靠保送擠回1分，但在7局靠林承飛和朱育賢連線敲安追平戰局。8局下，龍隊欲還以顏色，1出局攻佔一、三壘，張政禹擊出左外野飛球，一度有望超前，朱育賢演出「雷射肩」助殺本壘，化解危機，演變成繼2005、2006、2020年後，史上第4次G1進入延長賽。

今天G1龍猿大戰總計吸引1萬名球迷進場，達成台灣大賽史上第56場滿場。

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