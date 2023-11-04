全國心智障礙者親子運動大會今熱鬧開幕，31隊參賽在高雄競技爭榮譽。（高市府提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕全國心智障礙者親子運動大會今（4）日午於鳳山運動園區田徑場熱鬧開幕，來自全台31支參賽隊伍創意進場，以接力方式點燃聖火，高雄市長陳其邁歡迎選手到高雄比賽，期許選手們勇於嘗試，爭取勝利。

全國心智障礙者親子運動大會由中華民國心智障礙者體育運動總會、中華民國智障者家長總會共同主辦，並由高雄市自閉症協進會、調色板協會及心智障礙服務協進會共同承辦，運動發展局全力提供協助，不僅召開跨局處協調工作，並支援賽事所需的軟硬體設備等協助，期待與會人員能享受賓至如歸的感覺。

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陳其邁致詞時表示，歡迎大家來高雄，希望2年一次的全國心智障礙運動會能夠圓滿成功，期許各位選手們勇於嘗試、爭取勝利，也祝福大家在高雄的每一分每一秒都能感受到高雄熱情的人情味以及好山好水，高市致力倡導「運動平權」，希望身心障礙者透過運動展現自信及發掘自我潛能。

全台31支隊伍超過1千名選手，以及陪伴家人、老師近3千人參與，投入田賽、徑賽及各種球類運動與游泳等25種競賽，另舉辦4大項親子趣味競賽與家長大隊接力，選手年齡從最年幼8歲小選手至最年長68歲銀髮族選手，分別挑戰網球擲遠、25公尺浮板游泳賽等項目。

參賽選手中不乏國手籍的選手跨域挑戰，例如特殊奧運保齡球選手沈宗暉、張儀茵挑戰硬式網球擲遠及立定跳遠，周噫敏則參加自由式50公尺、仰式50公尺等游泳賽事，前帕奧競速滑輪選手蔡碩軒投入25及50公尺徑賽，充分呼應大會號召「勇敢嘗試 爭取勝利」的特奧精神。

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