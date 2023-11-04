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MLB》回到15年前的生涯起點奪冠 薛哲夫婦用2張合照說故事

2023/11/04 23:07

如今39歲的塞揚強投薛哲在遊騎兵於響尾蛇球場拿下世界大賽冠軍後，在生涯的起點再和妻子艾莉卡合照。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕今年隨遊騎兵擊敗響尾蛇拿下世界大賽冠軍，對39歲的塞揚強投薛哲（Max Scherzer）來說別具意義，因為他在15年前的4月30日於響尾蛇「大通球場」完成生涯初登板，如今又在此地收下冠軍戒，且和另一半艾莉卡各留下一張合照留念，今昔對照格外珍貴。

薛哲今年季中從大都會被交易至遊騎兵後，於新東家共出賽8場留下4勝2敗、防禦率3.20，但9月中對藍鳥受傷後，直到美聯冠軍賽才復出。不過他在季後賽表現並不理想，累計3場先發共投9.2局失7分吞1敗，包括世界大賽第3戰只投3局就傷退。

還好結局是美好的，遊騎兵不但贏了第3戰，還在前天第5戰以5：0贏球，累計4勝1敗拿下隊史首冠，今天則舉行封王遊行。對薛哲夫婦來說也很美滿，兩人15年前和15年後在大通球場的合照，透過ESPN的曝光，讓球迷知道這段美好的故事。

薛哲的大聯盟起點就在響尾蛇，他在2006年選秀第1輪第11順位獲蛇隊挑走，並於2008年4月30日對太空人後援4.1局無失分完成初登板，當時薛哲和他在密蘇里大學結識的女友艾莉卡（Erica May-Scherzer）就在大通球場合照。兩人在2013年11月結婚，如今已育有3女1子，且在遊騎兵封王後，結縭10年的薛哲夫婦又在大通球場合影，形成另類「有始有終」佳話。

不管是15年前或15年後，大學時也是投手的艾莉卡都依偎在薛哲身旁，而更讓球迷驚訝的是她的凍齡樣貌，直呼她一點都沒變。儘管艾莉卡沒什麼變，但薛哲在這15年間已是3屆塞揚得主，如今又繼2019年在國民後，收下生涯第2枚世界大賽冠軍戒。

當年未滿24歲的薛哲，在2008年4月於響尾蛇主場完成生涯初登板，和另一半艾莉卡合影。（取自網路）

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