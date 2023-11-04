WTT冠軍賽》6局大戰逆轉亞運4金得主王楚欽 林昀儒率先闖進冠軍戰

林昀儒在男單四強賽逆轉王楚欽，勇闖冠軍戰。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在WTT法蘭克福冠軍賽男單4強賽，以4:2逆轉世界排名第二的中國名將王楚欽，闖進決賽，締造個人在WTT冠軍賽最佳戰績，將與中國名將馬龍和法國小將F.勒布朗的勝方爭冠。

世界排名12林昀儒生涯在國際賽和王楚欽交手以2勝6負居下風，從2019年日本公開賽起更苦吞對戰4連敗，且1局未得，打法似乎已被掌握。

請繼續往下閱讀...

不過，這回再度交手，林昀儒較快進入比賽狀況，首局在8:2領先下雖一度被追到8:6，仍順利以11:7先馳得點。

第二局，林昀儒在8:10落後下，驚險化解2個局點後，以11:10反超，王楚欽則在救回1個局點後連拿3分，包括最後幸運的擦邊球，13:11扳回一城。

關鍵第3局，林昀儒在6平後，連續接發球擰拉出界，連丟5分，6:11再丟1局。

不過，林昀儒很快地調整心態，第四局在6:3領先下雖然被追到6:5，但他在暫停後打出一波5:2攻勢，11:7扳平戰局。

第5局，林昀儒以5:0強勢開局，在9:2領先時雖然一度被追到9:7，但關鍵時刻，小林展現出色的反手拍威力，連拿兩分，11:7再下一城。

愈打愈順的林昀儒，第6局開局又是連下3分，逼得王楚欽叫暫停，重回比賽後，小林又是一波6:0強攻，將比數拉開至9:0，最終11:2鎖定勝利。

世界排名第3的馬龍在8強賽以直落三擊退德國名將奧恰洛夫，締造生涯對戰20連勝的紀錄，四強賽將遭遇世界排名第八的17歲法國直拍橫打新星F,勒布朗。

剛贏得安塔利亞挑戰賽的F,勒布朗，在8強戰以3:2險勝上一輪爆冷淘汰世界球王樊振東的南韓好手李尚洙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法