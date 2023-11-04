晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》6局大戰逆轉亞運4金得主王楚欽 林昀儒率先闖進冠軍戰

2023/11/04 23:16

林昀儒在男單四強賽逆轉王楚欽，勇闖冠軍戰。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在WTT法蘭克福冠軍賽男單4強賽，以4:2逆轉世界排名第二的中國名將王楚欽，闖進決賽，締造個人在WTT冠軍賽最佳戰績，將與中國名將馬龍和法國小將F.勒布朗的勝方爭冠。

世界排名12林昀儒生涯在國際賽和王楚欽交手以2勝6負居下風，從2019年日本公開賽起更苦吞對戰4連敗，且1局未得，打法似乎已被掌握。

不過，這回再度交手，林昀儒較快進入比賽狀況，首局在8:2領先下雖一度被追到8:6，仍順利以11:7先馳得點。

第二局，林昀儒在8:10落後下，驚險化解2個局點後，以11:10反超，王楚欽則在救回1個局點後連拿3分，包括最後幸運的擦邊球，13:11扳回一城。

關鍵第3局，林昀儒在6平後，連續接發球擰拉出界，連丟5分，6:11再丟1局。

不過，林昀儒很快地調整心態，第四局在6:3領先下雖然被追到6:5，但他在暫停後打出一波5:2攻勢，11:7扳平戰局。

第5局，林昀儒以5:0強勢開局，在9:2領先時雖然一度被追到9:7，但關鍵時刻，小林展現出色的反手拍威力，連拿兩分，11:7再下一城。

愈打愈順的林昀儒，第6局開局又是連下3分，逼得王楚欽叫暫停，重回比賽後，小林又是一波6:0強攻，將比數拉開至9:0，最終11:2鎖定勝利。

世界排名第3的馬龍在8強賽以直落三擊退德國名將奧恰洛夫，締造生涯對戰20連勝的紀錄，四強賽將遭遇世界排名第八的17歲法國直拍橫打新星F,勒布朗。

剛贏得安塔利亞挑戰賽的F,勒布朗，在8強戰以3:2險勝上一輪爆冷淘汰世界球王樊振東的南韓好手李尚洙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。