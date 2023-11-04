晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》飆速157公里追平紀錄 徐若熙自評絕好調

2023/11/04 23:29

徐若熙。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍「龍之子」徐若熙今天在台灣大賽G1先發4局失1分無關勝敗，追平2019年桃猿洋投李茲在台灣大賽最快球速紀錄，賽後徐若熙說，「沒看到（測速槍數據），不過今天丟的時候感覺狀況還不錯，速球是我很重要的武器，就是把它丟到最好。」

前4局徐若熙力保不失，5局上遭遇亂流，前兩棒林承飛、朱育賢敲安，嚴宏鈞短打，徐若熙接球後暴傳一壘，形成無人出局滿壘，此時龍隊換投，由羅華韋接手，羅華韋投出保送掉分，要記在徐若熙帳上，還好王躍霖化解無人出局滿壘失分危機。

對於第5局投球狀況，徐若熙坦言，今天投球局數有拉長，所以想法有一點跑掉，想做一些讓自己能投更長局數的事情，當時他有在算投球數，連續被擊出兩支安打之後，接下來自己不應該發生守備失誤。

台灣大賽初登板未能拿下勝投，徐若熙說，「可惜是可惜，要怪自己當下沒有把那顆短打球處理起來，如果處理起來的話，有可能不會失分。」在場邊看到王躍霖完美拆彈，徐若熙笑說，「心臟快跳出來了！」

徐若熙透露，台灣大賽前夕在斗六球場練球時，就接獲通知要投首戰先發，等到時間愈來愈近就很緊張，一直拿著球，連睡覺的時候球都放在身邊，一直在抓球的感覺。

龍隊靠劉基鴻轟出再見全壘打，贏得史詩級的14局延長大戰，徐若熙自信地說，「這是一場很好看的投手戰，兩隊幾乎所有投手都上了，對我們第一打台灣大賽幫助很大，第一場贏下來，後面就會放開來打、放開來投每一球。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。