台灣大賽》飆速157公里追平紀錄 徐若熙自評絕好調

徐若熙。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍「龍之子」徐若熙今天在台灣大賽G1先發4局失1分無關勝敗，追平2019年桃猿洋投李茲在台灣大賽最快球速紀錄，賽後徐若熙說，「沒看到（測速槍數據），不過今天丟的時候感覺狀況還不錯，速球是我很重要的武器，就是把它丟到最好。」

前4局徐若熙力保不失，5局上遭遇亂流，前兩棒林承飛、朱育賢敲安，嚴宏鈞短打，徐若熙接球後暴傳一壘，形成無人出局滿壘，此時龍隊換投，由羅華韋接手，羅華韋投出保送掉分，要記在徐若熙帳上，還好王躍霖化解無人出局滿壘失分危機。

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對於第5局投球狀況，徐若熙坦言，今天投球局數有拉長，所以想法有一點跑掉，想做一些讓自己能投更長局數的事情，當時他有在算投球數，連續被擊出兩支安打之後，接下來自己不應該發生守備失誤。

台灣大賽初登板未能拿下勝投，徐若熙說，「可惜是可惜，要怪自己當下沒有把那顆短打球處理起來，如果處理起來的話，有可能不會失分。」在場邊看到王躍霖完美拆彈，徐若熙笑說，「心臟快跳出來了！」

徐若熙透露，台灣大賽前夕在斗六球場練球時，就接獲通知要投首戰先發，等到時間愈來愈近就很緊張，一直拿著球，連睡覺的時候球都放在身邊，一直在抓球的感覺。

龍隊靠劉基鴻轟出再見全壘打，贏得史詩級的14局延長大戰，徐若熙自信地說，「這是一場很好看的投手戰，兩隊幾乎所有投手都上了，對我們第一打台灣大賽幫助很大，第一場贏下來，後面就會放開來打、放開來投每一球。」

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