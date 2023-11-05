中職總冠軍賽G2 龍隊推出布里悍先發對桃猿黃子鵬

〔中央社〕中華職棒總冠軍賽首戰味全龍隊拿下勝利，明天要繼續在天母球場進行第2戰，味全龍隊推出洋投布里悍對上樂天桃猿隊本土先發投手黃子鵬，布里悍在例行賽對桃猿相當有壓制力。

味全龍隊在今天首戰靠著劉基鴻於14局下轟出再見全壘打，以3比2拿下勝利，明天第2戰繼續是龍隊主場，先發投手推出布里悍。

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布里悍本季在例行賽出賽22場都是先發、投129局，拿下10勝6敗，防禦率2.51；對戰樂天桃猿隊投6場，拿下4勝1敗，防禦率僅1.37。布里悍面對桃猿隊的林立被打擊率則高達6成25，8打數被敲出5支安打，是最要注意的打者。

談到總冠軍賽要先發投第2場，布里悍今天表示，準備上面都一樣，照著自己節奏在走。由於布里悍在例行賽就展現出對桃猿的壓制力，預計這次系列戰不會只出賽1場，對此他說，「例行賽最後2個月都是投1休4，總冠軍賽也有可能只休3天，會想辦法讓自己身體恢復更快一點」。

桃猿隊第2戰先發投手黃子鵬本季在例行賽出賽24場都是先發、投145.1局，拿下9勝10敗，防禦率3.59；對戰味全龍隊則是有5場比賽，拿下2勝3敗，防禦率5.53，其中面對李凱威被打擊率5成71最高，14打數被敲出8支安打。（編輯：陳彥鈞）1121105

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