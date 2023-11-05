晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職總冠軍賽G2 龍隊推出布里悍先發對桃猿黃子鵬

2023/11/05 00:15

〔中央社〕中華職棒總冠軍賽首戰味全龍隊拿下勝利，明天要繼續在天母球場進行第2戰，味全龍隊推出洋投布里悍對上樂天桃猿隊本土先發投手黃子鵬，布里悍在例行賽對桃猿相當有壓制力。

味全龍隊在今天首戰靠著劉基鴻於14局下轟出再見全壘打，以3比2拿下勝利，明天第2戰繼續是龍隊主場，先發投手推出布里悍。

布里悍本季在例行賽出賽22場都是先發、投129局，拿下10勝6敗，防禦率2.51；對戰樂天桃猿隊投6場，拿下4勝1敗，防禦率僅1.37。布里悍面對桃猿隊的林立被打擊率則高達6成25，8打數被敲出5支安打，是最要注意的打者。

談到總冠軍賽要先發投第2場，布里悍今天表示，準備上面都一樣，照著自己節奏在走。由於布里悍在例行賽就展現出對桃猿的壓制力，預計這次系列戰不會只出賽1場，對此他說，「例行賽最後2個月都是投1休4，總冠軍賽也有可能只休3天，會想辦法讓自己身體恢復更快一點」。

桃猿隊第2戰先發投手黃子鵬本季在例行賽出賽24場都是先發、投145.1局，拿下9勝10敗，防禦率3.59；對戰味全龍隊則是有5場比賽，拿下2勝3敗，防禦率5.53，其中面對李凱威被打擊率5成71最高，14打數被敲出8支安打。（編輯：陳彥鈞）1121105

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。