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桃猿總冠軍賽首戰吞敗 曾總：5局滿壘沒多得分可惜

2023/11/05 00:30

〔中央社〕中職總冠軍賽首戰樂天桃猿隊與味全龍隊鏖戰至延長賽14局，桃猿以2比3吞敗。桃猿總教練曾豪駒直言，5局滿壘沒追加分數很可惜，會讓球員沉澱一下、全力以赴。

中華職棒總冠軍賽今天開打，樂天桃猿隊作客天母棒球場與味全龍隊交手，兩隊鏖戰至延長賽14局，桃猿隊後援投手黃偉晟被劉基鴻敲出再見陽春砲，桃猿隊以2比3吞敗，黃偉晟吞下敗投。

賽後桃猿隊總教練曾豪駒表示，4日比賽兩隊球員都表現很好，先發投手威能帝開賽就被打全壘打，但後續還是有把狀況穩定下來，後續上場的投手群也有防止再失分，只是最後被打了再見全壘打，「今天結束了、明天繼續專注比賽」。

桃猿隊先發投手威能帝耐投是特色，但4日比賽投98球、5局投完就退場，失掉2分責失分；曾豪駒解釋，威能帝這場比賽好壞球落差比較明顯，每局都有一點小狀況，所以5局投完才果斷把他換下來。

曾豪駒也點出，這場比賽5局上滿壘的機會，沒有繼續追加分數蠻可惜的，也有點運氣不佳，但還是要想辦法把自己做好，會先讓球員沉澱後，第2戰繼續全力以赴。

桃猿隊打者林立季後賽表現備受關注，先前季後挑戰賽也是到最後一戰才敲出安打，總冠軍賽首戰則是單場6打數沒有安打；曾豪駒表示，林立是球隊中好的打擊者，所以才會排在第1棒，雖然數據上不好，但擊球的品質還是有，是否調整棒次會再思考。（編輯：施施）1121105

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