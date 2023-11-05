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海洛賽》33歲周天成72分鐘打敗18歲法國帥哥 連兩年闖男單決賽

2023/11/05 07:08

周天成。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天凌晨在超級300系列德國海洛羽球公開賽，以21：19、19：21、21：15氣走18歲的法國小將拉尼耶（Alex Lanier），連兩年闖入海洛賽男單決賽，也是繼今年3月瑞士公開賽後再次獲得爭冠機會。

世界排名13的周天成在2012至2014年於海洛賽前身碧特博格公開賽，締造賽史唯一男單3連霸，他去年打進決賽，最終不敵印尼名將金廷屈居亞軍。

周天成本屆首輪擊敗地主選手洛斯（Fabian Roth），16強力退法國選手克拉爾布特（Lucas Claerbout），在8強則以19：21、22：20、21：18逆轉世界排名39愛爾蘭籍越南裔的23歲選手阮日。

長相帥氣的拉尼爾是今年世青男單銅牌，去年世青8強栽在台灣小將郭冠麟拍下，但他有收下歐青男單金牌及超級100加拿大公開賽冠軍，屬備受期待的小將。

面對小15歲的拉尼爾，周天成首局前段從領先打到變落後，不過他的經驗依舊是豐富，在16：16連下3分，接著又挑戰成功，取得20：18領先，雖浪費1次賽末點，但拉尼爾下球將球送出底線界外，小天先下一城。

經驗豐富的周天成在第2局5：5後連下4分，並帶著11：7領先進入技術暫停，暫停後多次抓到對手回球品質不佳，一鼓作氣連得3分，但手握最多7分領先的小天卻突遇亂流失誤也增加，拉尼爾不僅追平更直接反超將戰線延長。

周天成在決勝局多處於落後，但在13：15後不僅追平，且拉尼爾越打越急，讓小天以一波8：0攻勢，收下這場比賽勝利。周天成將在海洛賽爭取本季首座冠軍，他上次在超級賽封王已經是去年7月台北公開賽。

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