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WTT冠軍賽》扳倒王楚欽很驚喜！林昀儒今晚決戰馬龍放手一搏

2023/11/05 07:08

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTT法蘭克福冠軍賽男單4強頂尖「左手對決」，我國「沉默刺客」林昀儒以4：2扳倒世界排名第二的中國名將王楚欽，勇闖決賽也締造個人WTT冠軍賽最佳戰績，終結對戰4連敗的小林同學說：「真的感到很驚喜，沒想過可以贏得這場比賽。」

世界男單排名12的林昀儒，過去國際賽和王楚欽交手2勝6負落居下風，從2019年日本公開賽起更苦吞對戰4連敗。如今爆冷止敗，小林賽後受訪直言：「很不可思議！」尤其之前與王楚欽較量都陷入苦戰，所以此役他抱持著拚盡全力的心態，「沒有想到能夠贏下比賽，非常開心。」談及獲勝關鍵，林昀儒則透露，就是按照計畫1分1分拿，不給自己太大壓力，盡力而為就好，「我感覺今天有蠻多幸運球的，前面、後面都有不少。」天助自助的「台灣一哥」還透露：「另外自己今天拚的心態非常好，領先的時候也還是堅持抱著去挑戰他的心態。」

這是22歲的林昀儒，生涯首度打進WTT（世界桌球大聯盟）冠軍賽等級決賽，台灣時間今晚約10時壓軸對手，則為世界第3的中國老將馬龍，今年4月新鄉冠軍賽雖以局數3 ：1獲勝，不過9月南韓平昌亞錦賽直落3吞敗，小林說：「既然已經進入最終決賽，自己要做的就是好好準備放開去拚。」

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