網球》台灣一哥許育修新賽季目標 挑戰奧運、衝擊世界百大

許育修。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023賽季進入尾聲，網壇「台灣一哥」許育修收獲滿滿，這位亞運新科金牌期許新賽季保持健康再接再厲，並設定兩大目標：「挑戰巴黎奧運、衝擊ATP世界百大。」

本週世界男單排名169的許育修，已完成突破性的一年，首先經歷四大滿貫洗禮，躍居台灣網壇新一哥，尤其美國公開賽從會外4連勝躋身男單64強，加上成都世大運3金和杭州亞運1金1銅的空前佳績，還有上海大師賽爆冷扳倒強敵勇闖32強，都讓大器晚成的他充滿信心，「能在四大賽舞台，和許多百大高手對戰，讓我獲益良多，不但臨場經驗提升，表現也更加穩定。」季末馬不停蹄趕赴日本角逐挑戰賽的許育修，也對明年充滿無限期待，「趕在巴黎奧運報名截止前衝刺排名，這是所有選手夢想的舞台，只要有機會我會努力爭取。當然也要多打些職業賽，朝世界排名前100而努力。」

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飲水思源的許育修，不忘向多年來支持的贊助商致謝，讓他出國征戰無後顧之憂，「台塑企業暨王詹樣公益信託、昇恆昌一直以來持續幫助，讓我和國立體大的學長姐跟學弟妹們，都能擁有更多機會為台灣爭光，甚至翻轉人生。希望未來有更多企業或是有能力的人士，能夠持續關注台灣運動員，共同邁向國際與世界接軌。」

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