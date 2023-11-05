網球》喬科維奇問鼎創紀錄第7冠 巴黎大師賽險勝俄男

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），無愧為唯一活躍賽場的「三巨頭」，2023年巴黎大師男網賽力抗強勢後浪來襲，5：7、7：6（7：3）、7：5大逆轉俄國第5種子盧布列夫（Andrey Rublev） ，問鼎再創賽史紀錄的第7冠，以及職業生涯第40座大師賽金盃。

薑是老的辣！ 這項法國首都進行的ATP千分等級室內硬地大賽，36歲的喬科維奇後勁十足，頂住沉重壓力連續3場通過3盤嚴苛考驗，包括準決賽面對年輕10歲的盧布列夫，第2盤結束雖因身體不適接受下背部治療，這位頭號種子決勝盤適時回穩滅火，最終贏得拉鋸逾3小時的艱辛勝利。「大部分的比賽時間，盧布列夫都逼得讓我窒息，就像蛇緊緊纏住青蛙一樣。」才剛經歷胃病毒侵襲的喬帥，透露過去3天感覺很糟，所幸總能設法找到力量支撐，「我很自豪絕不放棄、奮戰到底，並相信可以找回狀態，希望明天也能維持下去。」

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寶刀未老的喬科維奇，已把近來連勝紀錄擴大至17場，決賽對手則為東山再起的保加利亞32歲老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），雙雄對戰為懸殊的11勝1負，自2013年起喬帥已經9連勝，可說穩居上風。

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