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網球》迪米特洛夫力退西西帕斯 6年來首度大師賽爭冠

2023/11/05 07:12

迪米特洛夫。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023年巴黎大師男網賽「單反對決」，保加利亞32歲老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）東山再起，6：3、6：7（1：7 ）、7：6（7：3）爆冷力退希臘第7種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），近6年來首闖ATP千分等級大賽冠軍戰，壓軸對手則為塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）。

面對年僅25歲、同樣單手反拍的西西帕斯，老經驗的迪米特洛夫在這項室內硬地大賽打法沉穩流暢，雖然次盤搶7被扳平，決勝盤再度搶7他回穩連拿5分滅火，歷經2小時32分鐘拉鋸出線，不但把對戰紀錄改寫為2勝6負，這也是迪米特洛夫自2017年贏得ATP年終總決賽冠軍後，相隔6年才又挺進決賽，「很高興能以這樣的方式撐過激戰，第2盤尤其是搶7，再次變得非常棘手。第3盤我想不能再這樣下去，必須做出些改變。為了擊敗他，我沒得選擇只能放手一搏。」

迪米特洛夫2017年在辛辛那提首度打進大師賽決戰並奪冠，如今奮鬥多年第2度挑戰千分等級金盃，「沒有流淚，但我非常激動。」這位人氣老將強調，目前只是活在當下，心存感激享受網球的一切，「這是條有趣的道路，每次勝利對我來說都意味著越來越多。」

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