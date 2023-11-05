海洛賽》直落二輕取地主 李洋／王齊麟闖決賽和中國組合爭冠

李洋／王齊麟。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣奧運金牌男雙李洋／王齊麟今天凌晨在超級300系列德國海洛羽球公開賽4強戰，僅花了36分鐘就以21：15、21：19輕取地主好手拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel），本季第2度闖進決賽。

世界排名12的李洋／王齊麟今年在杭州亞運摘下銅牌，隨後馬不停蹄前往歐洲續拚巴黎奧運參賽積分。只是這次歐洲行，麟洋配僅在北極公開賽打進8強，丹麥公開賽在16強止步，上週的法國公開賽則是一輪遊。

請繼續往下閱讀...

李洋／王齊麟這週在德國重新出發，兩人一局未失闖進8強，和中國組合譚強／周昊東鏖戰3局後收下4強門票。今天碰上世界排名26的德國組合拉姆斯富斯／塞德爾，雙方交手過2次，麟洋配取得2連勝。

李洋／王齊麟首局僅開賽一度和對方戰成3：3平手，沒費太多功夫便以21：15先馳得點。第2局麟洋配一度取得12：6大幅領先，未料在該局尾聲遭遇德國組合頑強抵抗，反倒陷入18：17落後，但麟洋配很快穩住陣腳，靠著王齊麟在後排攻擊率先取得賽末點，並以21：19收下勝利。

李洋／王齊麟決賽將遭遇世界排名第8的中國組合劉雨辰／歐烜屹，雙方僅交手過一次，為去年的澳洲公開賽，當時麟洋配雖以直落二落敗，但都打到deuce才分出勝負。麟洋配本季曾於7月奪下日本公開賽冠軍，預計明天凌晨要挑戰本季第2冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法