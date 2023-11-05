MLB》白襪不執行安德森4.5億約 40歲老將沃托遭紅人買斷成FA

安德森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟進入休賽季，白襪隊拒絕執行明星游擊手安德森（Tim Anderson）下賽季的1400萬美元（約新台幣4.5億）的球隊選擇權，以100萬美元的買斷金，讓安德森成為自由球員。

生涯兩度入選明星賽、曾在2019年摘得美聯打擊王的安德森，今年出賽123場，只交出1轟、25分打點，打擊率2成45的表現。安德森本季的WAR（綜合貢獻值）是「-2.0」，是生涯最差的一個賽季。現年30歲的安德森近年受到傷勢影響，也讓他的表現下滑。

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此外，安德森在今年賽季中，因為在壘間一次交鋒，和守護者球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）發生口角後，雙方發生肢體衝突，上演大聯盟版「拳上」。

因抗癌成功重返大聯盟舞台的白襪終結者罕德瑞克斯（Liam Hendriks），但他本季只出賽5場，留下2勝、防禦率5.40的成績，近期動了韌帶置換手術（俗稱Tommy John），預計要2024年季末才能歸隊。白襪球團因此拒絕執行1500萬美元選擇權，讓他成為自由球員。

40歲老將沃托。（資料照，美聯社）

紅人隊也拒絕執行40歲老將沃托（Joey Votto）下賽季的2000萬美元球隊選擇權，以700萬美元買斷。沃托今年出賽65場，交出14轟、38分打點，打擊率2成02。沃托在大聯盟生涯17個賽季都待在紅人隊，六度入選明星賽，曾在2010年摘得國聯MVP，生涯累積2135安、356轟、1144分打點。

紅人總管卡洛（Nick Krall）表示，在季後這個時間點，基於球隊現有的名單，以及對2024年賽季的規劃，「作為一支球團，我們無法承諾給Joey應得的上場時間。他將永遠是紅人隊家庭的一員。」

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